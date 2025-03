Saarlasest IT-ettevõtja arendab petturite vastast teenust

ScamGuardian.ai on veebilehekülg, mis aitab kaitsta pettuste ja sotsiaalse manipuleerimise eest. "Hetkel on enamik pettusi ja sotsiaalse manipuleerimise ründeid veel inimeste korraldatud, aga see on lähiajal muutumas, kuna nii AI võimekus kui ka kulude trend loovad selleks selge majandusliku surve," rääkis Keskküla veebruaris portaalile Geenius.

Keskküla ei usu, et inimesed ja ettevõtted on valmis ajaks, mil massilised AI-põhised ründed peale hakkavad. Seepärast ehitaski ta Scamguardian.ai. Selle abiga saab tellida võltshäälega AI kõne, mille eesmärgiks on kätte saada väike tükk mitte väga tundlikku informatsiooni. "Mõeldud on teenus eelkõige selleks, et n-ö käivitada kolleegide või pereliikmete immuunsüsteem AI kõnede osas, sest järgmine võltsitud häälega kõne ei pruugi enam tulla sõbralt või kolleegilt haridusliku eesmärgiga, vaid hoopis reaalse ründena," rääkis Silver Keskküla Geeniusele.