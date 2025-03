NOORUSE MERIDIAAN Gregorit, Rasmust ja Georg Kennethit tunnustati Euroopa 112 päeval

Georg Kenneth: Läksime päeval metsateele, kus olid rattarajad ja hüpped. Hakkasime seda rada sõitma. Läksime kõik mäe otsa ja sõitsime ükshaaval alla. Ma tulin enne sõpra alla ning vaatasin siis, kuidas teised tulevad, aga siis kukkus meie sõber üle sarvede näoli. Panime rattad maha ja jooksime kohe tema juurde ning nägime, et tal on käest luu väljas ja ta väriseb. Gregoril oli kohe telefon taskust võtta ja ta helistas kiirabisse. Me selgitasime, mis juhtus. Siis kaks sõpra jäid alla kannatanut vaatama, mina ja Rasmus jooksime kiirabile vastu. Kui kiirabi jõudis, aitasime kiirabil kannatanu mäest üles viia. Päev pärast õnnetust läksime kõik teda haiglasse vaatama.