Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Raino Sepp ütles, et Abruka raamatukogu reovesi puhastakse praegu septikuga imbväljakul, mis ei vasta aga kõigile nõuetele ja kipub rikki minema. „Et talvine kasutus on sellele väga väike ja suvine kasutus väga suur, siis tuleb päris palju remontida,” rääkis Sepp.

Abruka saarevaht Rein Lember ütles, et olemasolev imbväljak uputab suure veega üle ja raamatukogu tualetis muutub olukord siis kriitiliseks. "See on hädavajalik ja tänuväärne, et nad selle asja ette võtsid," tunnustas saarevaht.