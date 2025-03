ÕPILASED VS. ÕPETAJAD Nooruse kooli õpilased väitlesid õpetajatega AI kasutamise üle koolitöödes

Õpilaste võistkond väitles õpetajatega teemal, et AI kasutamine koolides ja koolitööde tegemisel tuleks täielikult ära keelata. Õpetajad seisid selle eest, et AI ja koolitööd kokku ei käi, rõhutades, et õpilaste iseseisev ja kriitiline mõtlemine, probleemi lahendamise oskus ja loovus ei tohiks olla tehnoloogia poolt piiratud ning õpilased ei tohiks alati minna kergema vastupanu teed.