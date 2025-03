SOOJAD SUHTED IIRIMAAGA Kuressaare Suursild värvub tänasel patrikupäeval roheliseks

Üks viise, kuidas patrikupäeva maailmas peetakse, on algatus „Global Greening“, mis algas 2010. aastal. 15 aastat on patrikupäeva ajal värvunud roheliseks – värv, mida just Iirimaaga seostatakse – paljud suured maamärgid, nagu näiteks Empire State Building New Yorgis, Suur Hiina müür, Egiptuse Suur Püramiid (Cheopsi püramiid) ja Niagara juga.