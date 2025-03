ÕÕVASTAV LEID VAIVERES Lastega kevadet otsima läinud vanaema leidis hoopis kilekotiga sohu uputatud pardid

„Ütlesin lastele, et vaatame kevadet – sinililled võivad õitseda ja näsiniin ning äkki näeme kraavis juba ka kala liikumas. See ju väikestele lastele põnev, aga Vaivere soos leidsime kraavist hoopis ümmarguse kilekoti,” rääkis Anne Kiider.

Naine tõdes, et pungil täis topitud kilekott tekitas temas kohe kehva tunde. „See ei olnud nagu prügikott, mis on nõnda sikasakaline, kui prügi täis. See oli täiesti ümar.” Nii võis arvata, et midagi ilusat sealt ilmselt ei leia.