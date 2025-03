Ilmuma hakkab raamatusari viikingiajast Saaremaal

Autori sõnul on tegemist enam kui kümne aasta pikkuse uurimusega, kuhu on kätketud võimalikult palju Baldri müüdi kohta olevat teavet. Palju sellest teabest on uudne ka rahvusvahelisel tasandil. Lisaks Baldrile on raamatus palju juttu ka Helist ja Heli kojast. Tegu on seni mahukaima muinaspõhja mütoloogia uurimusega eesti keeles ja ühe põhjalikuma Baldri müüdi uurimusega rahvusvahelisel tasandil.