"Restorani nimi Figo tuleb Itaalia slängist ja tähendab lahe, cool," selgitas Sepp. Vajadus uue söögikoha järele tekkis sellest, et Pöide Grill jäi kitsaks. "Ruumi jäi väheks. Inimesed tahtsid tantsida, aga meil selleks ruumi ei jätkunud," põhjendas ta.

Kuigi Figo on suverestoran, saab seal üritusi korraldada aastaringselt. Golfiga on restoran seotud vaid müstilise vaate kaudu golfiväljakutele. Restoranil on ka oma lastenurk.