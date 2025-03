PAKU KODUSOOJA Julge ja lustlik noormees Harris ootab päris oma inimest!

Nurrumootor on Harrisele lausa sisse programmeeritud. Noore kassina on peidus ka temas väikesed krutskid, mistõttu meeldibki talle näiteks käpaga kõike katsuda. Harris on kõige enam rahul, kui tal on ülevaade oma inimestest, siis ta saab rahulikult pikutada.