VIDEO Ekspert: Kuressaare lahtistele andis stardipaugu purunenud veetoru

Ekspertiisi tutvustanud Tallinna tehnikaülikooli linna veesüsteemide professor Ivar Annus ütles, et avarii põhjuste ja tagajärgede hindamiseks analüüsisid teadlased olemasolevaid andmeid, viisid läbi intervjuud asjaosalistega ning kasutasid hüdraulilise mudeliga simuleerimist. Lõpptulemusena leiti, et survekanalisatsiooni kinnisel meetodil rekonstrueerimise käigus purunes vanale kanalisatsioonitorule liiga lähedal asuv joogiveetoru, millega kaasnes hüdrauliline löök ja reoained pääsesid linna veevõrku. Avarii mõju võimendas asjaolu, et kanalisatsioonitoru ei olnud eelnevalt tühjendatud ega läbi pestud.

Toru purunemise ja veevõrgu reostuse oleks Annuse sõnul saanud ära hoida toruvahetuse nõuetekohase planeerimise ja ettevalmistusega. Vale ehitusmetoodika valikuni viisid geodeetiliste mõõtmiste ja korrektse tööprojekti puudumine. Kes selles kokkuvõttes süüdi on, ekspertiis ei hinnanud.

Ametialane hoolimatus

Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu sõnul näitab analüüs, et töid tuleb teha lähtuvalt seadustest ja lepingutest, mitte aja jooksul juurdunud praktikast. “Sellised vead pole aktsepteeritavad, sest need mõjutasid otseselt paljude inimeste tervist ja igapäevaelu, aga ka kohalikke ettevõtjaid, kelle jaoks on puhas vesi elementaarne. See oli karm õppetund, mida me ei tohi lasta korduda,” lausus ta.

Saaremaa volikogu esimees Jaanus Tamkivi ütles, et ilmselgelt oli avarii ajal tegemist töövõtja ametialase hoolimatusega. Tehnoloogia valik oli vale ja see tulenes eeltöö puudulikkusest.