Korda tehakse Kärla, Orissaare ja Aste mänguväljak

Saaremaa abivallavanem Kaarel Tang ütles, et piiratud eelarve tõttu on avalike mänguväljakute seisukord kohati ebaühtlane. "Oleme läbi viinud erinevaid auditeid, et tagada vajalik turvalisus. Samuti oleme uute ehitiste või renoveerimistööde käigus järk-järgult uuendanud lasteaedade mänguväljakuid," selgitas ta.

Tangu sõnul suudab vald leida arendusraha kuni kolme lasteaia mänguväljaku uuendamiseks: "Kärla, Orissaare ja Aste lasteaed on suure täituvusega ning nende mängualade seisukord on varem korduvalt tähelepanu all olnud. Seetõttu otsustasime alustada just neist. Teame, et ka teistes piirkondades on sarnaseid vajadusi, kuid kuskilt tuleb alustada."