Liinialusest maast saagu elurikkuse koridorid

"Virulased elavad põlevkivikaevanduste ja -elektrijaamadega, pärnakad ja teised eestlased 330 kV liinide ja alajaamadega. Seda ka meie, saarlaste nimel. Meil lihtsalt poleks muidu elektrit. Aus on Saaremaal ka oma osa anda – kuna siinsest olemasolevast ja kavandatavast elektritaristust on loomulikult kasu meil endil, siis samavõrd vajalik on see kogu Eesti varustuskindluse, julgeoleku ja majanduse jaoks," kirjutab energiamajanduse ekspert Kalle Kukk.