Vald: Sotsiaaltranspordi hinnatõus pole klientide arvu mõjutanud

Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Signe Lõhmuse sõnul on neid kliente, kes maksavad töölemineku eest kolm eurot sõidusuuna kohta, hinnanguliselt siiski vaid neli-viis.

"Seejuures ei sõideta iga päev, vaid vastavalt vajadusele," ütles Lõhmus. "Samas saame kinnitada, et sotsiaaltransporditeenusele suunatud inimeste arv on võrreldes 2023. aastaga jäänud samaks." Tema andmeil oli 2023. aastal sotsiaaltranspordi kasutamisõigus 1215 inimesel. "Mullu oli see number samal tasemel, lisandus mõni üksik inimene," märkis Lõhmus.