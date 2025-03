Tahula biogaasijaama toetuseks andis allkirja ligi 500 inimest

Oma toetusest andsid vallale teada AS Kuressaare Soojus, AS Level, OÜ Connecto Eesti, OÜ Klotoid ja Elmiku OÜ. Saaremaa abivallavanem Kaarel Tang ütles, et lisaks laekusid vallavalitsusele teisipäeval 487 inimese allkirjad biogaasijaama toetuseks. Detsembris andsid jaama ehitamise vastu hääle 209 inimest.

Saaremaa valla planeeringuspetsialist Piret Paiste ütles, et tema vallas töötamise ajal ei ole varem ette tulnud detailplaneeringut, mis polariseerib elanikke sedavõrd, et vastuhäältele lisaks antakse ka poolthääli. „Olen olnud vallavalitsuses neli aastat, see on esimene kord minu aja jooksul,” sõnas Paiste.