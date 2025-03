"Ikka oli vaja juua, tean sinusuguseid!" Kas jämedusi pilduv tohter on OK ja kui kõrge peab olema patsiendi "valulävi"?

Just seda äreval hetkel abi saada lootvad inimesed vajavad, kuid alati ei saa. Saavad teravaid ütlemisi, aga vabandusi mitte. Rääkida sellest või mitte, on omaette küsimus. Haigla juhtkond ütleb, et nende põhimure on spetsialistide leidmine ja kui mõne tohtri suu liigubki kiiremini kui mõte, tuleb see juhtum jätta haigla seinte vahele. Sest muidu on veel keerulisem siia arste leida.