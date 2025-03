Kogukond puhub Viidumäe keskusele uue elu sisse

Läbirääkimiste tulemusena otsustas valitsus anda majad Saaremaa vallale, kes omakorda annab need hallata kohalikule kogukonnale. Augustis 2024 asutati Viidumäe Looduskeskus MTÜ. Praegu on MTÜ ootel – eelkokkulepped on olemas, aga seltsile teadaolevalt on majad riigilt vallale endiselt üle andmata.