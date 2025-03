Rahandus- ja majanduskomisjoni esimees Andrus Raun ütles, et küsitluse korraldamine tekitas komisjonis elava arutelu.

"Pooltargumendiks oli, et tänu eelnõule on tekkinud elav arutelu osavallakogudes, vallavolikogu komisjonides ja ühiskonnas laiemalt, mis on tegelikult väga hea," rääkis Raun.