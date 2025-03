Saaremaa vallas laekus veebruaris tulumaksu 3 315 644 eurot ehk 35 517 eurot vähem kui kavandatud. Kokku on kahe kuuga laekunud 229 627 eurot ehk 3,4% vähem, kui põhieelarvega prognoositud. Võrdluseks, eelmise aasta esimese kahe kuuga ulatus alalaekumine 3,8% ehk 239 917 euroni.

"Tervikuna saab aasta alguse kohta öelda, et tulumaksu laekumise trend on olnud selline, nagu oli ka varasematel aastatel. Aasta esimesed kuud ongi kaootilisemad ja tulumaksu laekumine pigem prognoosidest alla. Märtsikuu laekumine on tavapäraselt aasta esimese kahe kuu alalaekumist katnud," kommenteeris Saaremaa abivallavanem Liis Lepik.