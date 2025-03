Kui palju on Saaremaa vallas peresid, kus asjad ei ole lastekaitse seisukohast päris korras ja kui paljude selliste peredega praegu tegelete?

Meil on suurusjärgus kakssada peret, kellega iga päev tegeleme. Lastekaitsespetsialiste, kelle vahel need pered jaotuvad, töötab üle Saaremaa kuus. Kuna Kuressaares on neid peresid rohkem, tegutseb linnas kaks lastekaitsjat.