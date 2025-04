Liis Koppel Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta

Tegu on Eesti oma tippautorite Riho Kulla, Matti Variku ja Allan Murdmaa ühistööga 1966. aastast. Sellel perioodil olid suured taiesed valdavalt riiklikud tellimused. Nii nagu ka praeguste arhitektuuri ja skulptuuri ideevõistluste puhul, oli ka siis ette antud lähteülesanne või võistlustingimused, mis määravad tellimusele teatud nüansid. Seetõttu sai Tehumardi monument propagandistlikud tekstid kui ainsad ebasobivad ja valet kandvad ajastu märgid. Tänaseks on need kinni kaetud ega tohiks kelleski sellist vimma tekitada, sest anastajaid ei eksponeerita vabastajatena.