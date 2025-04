Sel suvel Labajala ajaks Kuressaare kesklinna ei suleta

Eelmisel aastal peatänava sulgemise vastu korduvalt sõna võtnud Kuressaare kesklinna toitlustus- ja majutusettevõtja Terje Nepper ütles, et rahvatantsu vastu ei ole tal midagi, kuid ta ei pea õigeks linna sulgemist. "Me ei ole neid kalleid kinnistuid Lossi tänava äärde ostnud selleks, et terve suvi vaadata, kuidas liiklus käib Aia tänavalt."