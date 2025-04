PROUA OBUSTKOPPEL Mis te selle vaba ajaga peale hakkate?

Vähemalt Väuduri näite puhul võin ma kinnitada, et tihti võttis tal adraseadmine kordi rohkem aega kui kündmine. Ma pean siin muidugi silmas kündmist ülekantud tähenduses, sest kahjuks jäi mul see nägemata, kuidas Väudur adrakurgi hoiab. Või siis õnneks, sest ilmselt oleks ta vao lõppu jõudnud sügiseks ja minu närvikava on sedasorti uimerdamise pealtvaatamiseks ütleme, et liiga habras. Ühe korra olen ma siiski olnud tunnistajaks, kuidas Väudurile kiired pöörud sisse tulid – nii kiired, et ma ilmapeal ei usuks, kui ise poleks näinud. Juhtus see hea mitukümmend aastat tagasi.