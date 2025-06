PROUA OBUSTKOPPEL Paastuga pekkis

N​iisiis võeti see teema jälle üles. Eelhäälestusest sai Kaarina kõigepealt aimu tänu Rikole (sai märtsis 11), kes ilmus perekoosolekule valges T-särgis, mille rinna peale oli vildikaga kirjutatud: “Internet on elu”.

Aga palju radikaalsema sammu astus Ants (14), kes laekus kööki avatud läptopiga ja palus emal e-kooli sisse logida.

Jahmunud emme luges sealt, et noorsandile oli bioloogias aastahinne välja pandud tingimuslikult – see sigudik oli sõlminud õpetajaga aumeeste kokkuleppe, et pildistab iga päev üles mõne taime, kirjeldab selle igasugu moodsate äppide abil ära ja tulemuse saadab õpetajale.

Iga jumala päev ja kuu aega järjest poole juulikuuni välja. Kaabakas selline! Ma ei pea õpetajat silmas.

Sest vaadake, Ants ei ole küll päris viieline, aga ta on nutikas poiss.

Kahtlemata nii nutikas, et ära jagada, et kui temal oleks lubatud netis jõlkuda ja teistel mitte, siis jääks ju kõigile lastele mulje, et rohkem on lubatud nendele, kes koolis just kõige püüdlikumad ei ole olnud. Mis kahtlemata meie kui vanemate eesmärk küll ei ole. Otse põrgulik dilemma.

R​ääkimata sellest, et nii nagu ei saa olla natuke rase, ei saa pidada natukene paastu. Õigemini saab, aga siis ei ole see paast, vaid on dieet. Ma olen mõlemaid proovinud ja teen vahet küll.

Ja nii ma siis ka Kaarinale ette panin, et kuulutame sellel suvel paastu asemel välja netidieedi. Ja siis tuli Kaarinale megaidee. Kuna ta on samuti naisterahvas, siis pole dieetide teemad tallegi loomulikult võõrad ja ta on kunagi koguni kaalujälgija olnud. Meie nutidieet saab olema selline, et kõigil – kaasaarvatud Antsul oma koolitöö tegemiseks – tuleb ekraaniaeg välja teenida.

Üks punkt annab viis minutit ja punkte saab mummi korraldusi täites. Muru niitmine – 5 punkti. Aiatooli õlitamine – 3. Aga näiteks ka jalgratastega ujumas käimine – jälle 5. No ja nii edasi, mummil on siin juba poolteist lehekülge valmis kribitud.

Ja väga huvitav oleks mummil teada saada, kuidas bioloogiaõpetaja küll sellise suvetöö lahenduse juurde jõudis. Aus vastus – 20 punkti.