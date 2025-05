Eesti Õdede liitu asus juhtima saarlane Laura Keidong

„Meil seisab ees vastutusrikas ülesanne viia ellu Eesti õenduse arengu tulevikuvisioon, mille keskmes on inimene. Rolliootused ja õe vastutus tervishoius on ajas märgatavalt kasvanud, kuid õdede professionaalne pühendumus ei tohi tulla isikliku kurnatuse hinnaga. Meie algava ametiaja keskne väljakutse on töökoormuse tasakaalustamine, õdede vaimse tervise toetamine ning võimaluste tagamine elukestvaks õppeks ja professionaalseks arenguks. Nendeta ei saa hoida inimest tervishoiusüsteemi keskmes patsiendi ega spetsialistina,“ ütles Eesti Õdede Liidu uus president Laura Keidong.