Hariduse koolis selgusid parimad Goldbergi masina ehitajad

Juba 16. mail ootab ees järgmine suur proovikivi ehk osalemine Oskuste festivalil, kus toimub peamine võistlus. Enne seda lihvitakse masinat veelgi. "Nüüd võtan nad enda käe alla ning töötame koos natuke raja arendamisega, et sinna midagi uut ja põnevamat lisada. Päris sama rajaga me lõppvõistlusele ei lähe," kinnitas Allmägi.

Goldbergi masin on meelega keeruliseks ehitatud seadeldis, mis täidab lihtsat ülesannet mitme järjestikuse ja loomingulise etapi kaudu. Masinad põhinevad tavaliselt ahelreaktsioonidel, kasutades gravitatsiooni, hoobasid, nööre ja muid mehhanisme, et süüdata näiteks tuli või vajutada nuppu. Kuigi ülesanne võiks olla lahendatud palju lihtsamalt, on Goldbergi masinate eesmärk näidata leidlikkust, loovust ja inseneri mõtlemist. Sageli kasutatakse neid õppetöös ja võistlustel, et arendada meeskonnatööd ja tutvustada füüsika põhitõdesid.