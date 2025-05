Saarte Hääle toimetusele saadetud videoklipil on näha, kuidas noormees vihmasel päeval harjaga Shaurma Masteri toiduvaguni esist pühib.

Video juurde lisatud tekst viitab selgelt konkurendile – samuti turul tegutseva Velly toiduvaguni omanikele: "T** need konkurendid ahvivad meid kogu aeg, kõik on meie järgi teinud. Nüüd hakkasin neid ka ahvima – kui see jobu läks harjaga pühkima oma putka esist, siis ma läksin samamoodi pühkima puhast põrandat."