PILETIRALLI Bussile ja lennukile käib tihe rebimine

Tallinna–Kuressaare–Tallinna buss

Tpilet.ee lehte külastades hakkab esmalt silma tavapärasest kauem keerlev bussiikoon, mis viitab lehe suurele külastajate arvule. Kui aga see takistus ületatud, selgub, et Tallinna–Kuressaare liini piletid on läbi müüdud 20.–22. juunini. 23. juunil, jaanilaupäeval on reedese seisuga paaris bussis veel mõned vabad kohad.

Kuressaare–Tallinna liinil on nõudlus väiksem, aga erandiks on 24. juuni, mil vabu kohti on vaid kell 6.00 ja 8.15 väljuvale bussile.

Tartu–Pärnu–Kuressaare–Pärnu–Tartu buss

Pärnut läbival Tartu liinil liigub Saaremaa suunas kaks-kolm bussi päevas. Laupäeval, 21. juunil on mõlemad bussid välja müüdud, aga pühapäeval, 22. juunil väljub busse kolm ning kahele neist on mõni pilet veel saadaval.

Kuressaarest väljuval liinil on välja müüdud vaid 24. juuni õhtune buss.

Kui tahad bussiga oma sihtkohta jõuda, soovitame kiirustada, sest viimased vabad kohad võivad kiiresti täituda. Väljamüüdud buss võib olla ainult ühe pileti kaugusel! Samas pole välistatud, et mõni koht vabaks jääb, kui pidustuste käigus on leitud uus sõber või sõnajalaõis ning ostetud bussipilet seetõttu pruukimata jääb.

Tallinna–Kuressaare–Tallinna lennuk