Saarlased naasid humanitaarabireisilt Ukrainast

Pühapäeval kohtuti Kiievis inimestega Izjumist, kellele buss üle anti. "Nad olid meile väga tänulikud ja siiralt õnnelikud. Nad rääkisid meile ka seda, et Izjumis oli just toimunud õhurünnak, kus oli ka vigastatuid ja hukkunuid. Seega on olukord seal ikka väga karm," rääkis Liis Lepik .

"Meie hotell oli täiesti kesklinnas, seega suhteliselt turvalises kohas õhutõrje seisukohalt. Häiret kuuldes olin algul rahulik, nagu ka kohalikud, kuna droonirünnakud on nii tavapärased. Aga siis hakkas tulema infot, et on ballistilised raketid teele pandud ja et hävitajad on õhku tõusnud. Kuulsin hotellituppa plahvatusi ja seda, kuidas õhutõrje töötas. Kolisin hotelli varjendisse ja arvan, et see oli üks mu elu hirmsamaid öid," kirjeldas Lepik.