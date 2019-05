Tegusad väärikad: peaasi, et igav ei hakkaks!

Arnold Lokna (73):

Mis ma nüüd nii väga tegutsen, aga hakkama peab ju saama. Suhtlema peab ja tegevust peab ka olema. Kui kõik päevad oleks ühesugused, hakkaks ju igav! See on põhjus, miks näiteks mesilasi pean ja Saaremaa seeniormeeste klubisse kuulun.

Aino Liigsoo (77):

Kuulun tantsuansamblisse Marleen – eelmisel nädalal avasime kübarapeoga Kuressaare suvehooaja. See on minu jaoks lausa kohustus – ma ei saa ju oma tantsupartnerit üksi jätta. Meil on väga tubli grupivanem Heldi Sepp – tema on nii hea organisaator, et paremat ei oskaks tahtagi. Meil on väljasõidud, kohtumised teiste tantsurühmadega, käime neil külas ja kutsume ka ise neid külla.