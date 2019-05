JUHTKIRI: Loom pole asi

Adumata, et loom pole üksnes elus asi – et kui tuleb tuju tegeleda, siis tegelen. Et kui enam ei viitsi – ah, küllap see loom siis kuidagi hakkama saab. Mis seal siis ikka – aeg-ajalt veidi toitu ette visata ja kui meelde tuleb, siis joogikaussi pisut vett kallata. Ja kui see meelest läheb, mis siis ikka. Ka loomadele on ju “aeg antud elada, aeg antud surra”...