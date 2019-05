Visit Saaremaa tahab turuhoonesse

Projekt on koostöös Lätis asuva Vidzeme biosfäärikaitsealaga ja eesmärgiks tutvustada mõlema piirkonna erilist loodusala. Projekti “Visible Heritage” tulemusena planeeritakse Kuressaare turuhoone renoveerida UNESCO biosfäärikaitseala infokeskuseks ning ühtlasi viiakse turuhoonesse üle raekojas tegutsev turismiinfopunkt, seisab taotluses. Lisaks on kavas mitmeid muid biosfäärikaitseala ja turismisihtkoha alase info jagamise tegevusi.

Saaremaa abivallavanemana arendusvaldkonda kureeriv Kristiina Maripuu ütles, et tegu on Visit Saaremaa algatusega.

Projekti realiseerumine annaks turuhoonele uue ja toekama rakenduse ning ilmselt oleks turismiinfopunkt külalistele isegi nähtavam kui raekojas,” arvas Maripuu. Tema sõnul on raekoda turismiinfopunktile igati väärikas asukoht, kuid praegune ruumilahendus on mõnevõrra kitsas, rääkimata biosfäärikaitseala tutvustavaks teabekeskuseks laienemisest.

Maripuu tõdes, et vaatamata Saaremaa kuulumisest UNESCO “Inimene ja biosfäär” võrgustikku juba aastast 1990 on teadlikkus selle kohta kesine. See väärib ja vajab kindlasti paremat eksponeerimist. Taotlus esitatakse 3. juuniks ja otsus rahastuse kohta tuleb novembris.