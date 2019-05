HOBI: Must sinna auku ehk Piljardikuul õiges suunas

“Piljard pubis ja õllega on iganenud arusaam, sest pubi- ja sportlik piljard on hoopis erinevad asjad,” räägib ala üks eestvedajaid Raimond Vatko. “Piljard on väga loogiline mäng, mis nõuab mõtlemist ja tehnilisi oskusi. Kui õige kehaasend on selge, tead, kuidas peab kätt hoidma ja kuidas sihtida, siis hakkab ka kuul õiges suunas liikuma.”

Lisaks sportlikule poolele täidab piljard ka sotsiaalset rolli, sest mängu ajal suheldakse ja tekib sõpruskond. Vähemtähtis pole seegi, et piljardimänguga saab alustada noorelt ja jätkata ka kõrges vanuses.

Raimond Vatko sõnul ei ole heal tasemel piljardi mängimiseks mingeid spetsiaalseid eeldusi vaja ja hakkama saavad lõpuks kõik, kui oma oskusi pidevalt arendavad.

“Kui iganädalaselt treenida, siis kahe-kolme aastaga on võimalik juba mingi tase saavutada,” kinnitab ta. “Tuleb palju kuiva trenni teha ja peamiselt on see valge kuuli liigutamine. Mida paremini suudad seda positsioneerida, seda parem sa oled. Tähtis on, et iga järgnev löök oleks võimalikult lihtne. Augu tabavus võib küll hea olla, aga kui mul ei ole positsioonimängu, siis ei ole ma tasemel.”

Vatko lisab, et õige mängupilt tuleb piljardit mängides ning ajaga saad aru, mis on sinu tugevused ja nõrkused. “Võistluspinge all teed ikkagi neid lööke, milles tunned, et oled hea. Kui ma endas kahtlen, siis ma ründavaid lööke tegema ei lähe,” selgitab ta.

Arvutis või nutiseadmes võib tunduda, et piljard on lihtne spordiala, kuid seda see kindlasti ei ole. Piljardimänguga alustades tuleb endale kõigepealt põhialused selgeks teha ja on hea, kui saab kasutada juba kogenud mängija abi.

Hea mängija tugevused on distsipliin, keskendumisoskus ja -võime ning sportlase füüsiline vorm. Mängimisel tulevad kasuks teadmised matemaatikast ja füüsikast, kus on omal kohal loogika, ruumiline mõtlemine ja objektide liikumine. Kindlasti tuleb kasuks ka eelnev kogemus erinevatest pallimängudest ja geomeetriast.

“Mäng on väga strateegiline ja palju sõltub sellest, kas sa oled ründava või kaitsva stiiliga mängija,” märgib Raimond Vatko, lisades, et ründaja läheb alati igat kuuli auku lööma, kaitsja on see, kes püüab vajaliku kuuli oma kuuli taha peita, et vastasel oleks raske lüüa.

Vatko hinnangul võlub piljardis see, et iga mäng on alati uus, kuna kuulide asetus on laual kogu aeg erinev. Samas on olemas ka mänguilu ja pakub naudingut, kui kõik korralikult välja tuleb ja kuulid auku veerevad.

Piljard nagu male

Kuigi piljard on nagu male, kus on vaja oma tegevust pidevalt ette mõelda, tuleb siiski kogu töö teha ära laua ääres ja kuule korvi lüües.