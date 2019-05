Ilmar Raag asub Narvat kultuuripealinnaks tüürima

“Ma olen esialgu eelkõige konsultant ja vormiliselt meeskonna otsuse vormistaja. Hiljem võib see tegevus ka “kunstilisemaks” minna,” ütles Raag Saarte Häälele. Ta lisas, et liitub kultuuripealinna projektiga tihedamalt sügisel, kuna suvel on ta seotud oma uue filmi “Erik Kivisüda” võtetega.

Raagi paelub Narva piiripealne identiteet, lisaks on seal sündinud tema isa. Vanaisa, kes langes sõjas, oli Narvas näitleja, vanaema aga piletikontrolör ühes Narva kinos. Ajalehele Põhjarannik on Raag öelnud, et vormiliselt on Narva linn, kust algab Euroopa. “Muidugi on seal naabruses Peterburi kui kõige euroopalikum Vene linn ja mõned ütlevad, et Narva on kõige venelikum Euroopa linn. Narvakad ütlevad aga, et Narva on Narva. Piiripealsetes identiteetides inimlikkuse otsimine võiks erinevates vaidlustes pinnale jääda. See on see, mida me ka Euroopas praegu otsime,” lausus ta.

Saarte Hääle küsimusele Narva kõrval samuti kultuuripealinnaks pürgiva Tartu võimaluste kohta vastas Raag, et selle vaim on vägev küll, kuid linnale endale ei ole kultuuripealinna tiitlit niiväga vaja. “Narva on Euroopa mastaabis tunduvalt sümboolsema väärtusega. See on linn, millest nii mõnigi asi sõltub,” lausus ta.