Pärnu lapsed käisid saartel unistuste päeva veetmas

Janno Laende FOTO: Erakogu

“Jäime päevaga väga rahule,” ütles korraldaja, Tallinki laeva Silja Europa vanemtüürimees Janno Laende, kelle sõnul külastasid nad vahvaid kohti nii Muhu- kui Saaremaal.

Kui kolmapäeval veedeti Muhu saarel tore õhtupoolik, siis öömaja pakkus Saare maakonna aasta külas asuv Kõljala seltsimaja, kus külalisi tervitas ka Naiskodukaitse Pihtla jaoskonna esindus.

Üheskoos seigeldi Püha Soobiku avastuste rajal, roniti Sõrve majaka tippu ning tutvuti Kuressaare lossiga. Viimasel päeval sai üle vaadatud ka Kaali kraater ning Angla tuulikumägi.

Pärnu laste ja noorte tugikeskuse pere jäi reisiga rahule ning on väga tänulik, et laevameeskond neile seda võimaldanud on.

Saaremaalt pärit Janno Laende sõnul korraldavad nad juba aastaid jõulude eel heategevusliku loterii, millest saadud tuluga toetavad Pärnu laste ja noorte tugikeskuse Lootuse rühma.

Laevameeskonna ja tugikeskuse sõprus sai alguse juba kaheksa aastat tagasi parvlaeval Superstar. Üks laevameeskonna liige töötas toona lisaks laevale tugikeskuses. Ühel päeval palus ta kaptenilt luba, et kolleegid koos tugikeskuse lastega on parajasti teel Soome ning ehk saaksid võimaluse külastada kaptenisilda.

Just sellest kõik alguse sai, sest kapten otsustas lastele jõulude ajal saata paki maiustuste ja kingitustega ning nii see oli mõned aastad.

Seejärel Superstar müüdi ja meeskond hajutati erinevatele laevadele, kuid traditsiooni jätkamise võttis oma südameasjaks just Silja Europale tööle suunatud Janno Laende. Nii on heategevuslik jõululoterii viimased kolm aastat just tema organiseerida olnud. Üle-eelmisel aastal avastasid lapsed Kihnu saart, mullu Peipsi äärseid külasid ning tänavu sai sihtkohaks Saaremaa. Teejuhiks tuli siin kasvanud ja koolis käinud vanemtüürimees isiklikult.