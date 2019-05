Kord aastas ühel laupäevasel maikuuõhtul avavad muuseumid oma uksed tavapärasest hilisemal ajal, et tähistada üle-euroopalist muuseumiööd. Pileteid sellel õhtul ei müüda ja muuseumide külastamine on kõigile tasuta. Tänavune muuseumide pidupäev kandis nime «Öös on mustreid».