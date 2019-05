Kaarel Kasemets: Ebasõbralik linnaehitus

Linnaosa jaoks tähendab see tihendamist. Tihendatakse linnades mitte ainult kruntide täisehitamisega. Seda tehakse usinalt ka korruste lisamisega hoonetele. Maa allagi lisatakse korruseid, seda õnneks autodele – et saaks need silma alt ära.

Müümiseks sobitatakse elamispinnad ka pööningutele, kus varem pole eluruume olnud, ja teistele senistele abipindadele. See meenutab kilude karpidesse surumist – vabariigis, kus iga elaniku kohta on maad hektarites enam, kui kus iganes. Eestlase hingele ei peaks see ju sobima?

Üldiselt oleks see linnaehituse loomulik protsess, kui proportsionaalselt laiendataks juurdesõiduteid asumile ja asumisisest teedevõrku koos inimsõbraliku arendustegevusega: panipaigad korterelamutesse, elamute juurde kergliiklusteed, mänguväljakud jm. Arhitektid, kes linnade üldplaneeringuid ja kinnistutele detailplaneeringuid koostavad, projekteeriksidki nii, kui arendaja/tellija sellega soostuks. Enamasti aga ei soostu, vaid survestab kõiki protsessi asjaosalisi, sest näeb vaid rahamärki, mida ühelt kinnistult saab välja pigistada.

Kivine ja kitsas

Tagajärgi näeme Spaaremaal, kus Sõrve maanteele tehti jõnks sisse, et hooned kõik ära mahuksid. Mitte ainult ei mahtunud, vaid ehitati ka kõrgemaks, kui seda linna üldplaneering lubas. Ma ei ütleks selle kohta midagi – Saaremaal on ju ikkagi eelistatud turismimajanduse arendamine –, kui samas oleks laiemaks ja õigesse kohta ehitatud autoliikluseks vajalikud teed. Vajadust linnasiseseks autode ringliikluseks või liikluse ümberkorraldamiseks nähakse, kuid ei korraldata

üldplaneeringu muudatuse tegemist ja avalikku arutelu, projekti ja ehitamise rahastamist?! Raha selleks peaksid andma needsamad arendajad, kes oma hoovist kahjuks kaugemale ei näe.

Seatud ja valitud juhid peavad protsessi nägema ja mitte lubama tihendamisega halvendada olemasolevat olukorda kuurortlinnas. Omaniku järelevalvet, mis seadustikus sätestatud, elamute müügiks ehitamisel tegelikult ei eksisteeri, sest arendaja alles otsib elamispinna müügiprotsessis omanikku. Tihtipeale mängitakse ehitajaga kokku või on ehitaja ise korterite müügimees ja “omanikujärelevalve” tegija. Nii ongi sisuline kvaliteedikontroll korterite omanike poolt olematu.

Kord raputas üks väikevalla ehitusametnik arusaamatuses pead, et miks on küll kohalik rahvas kauni põlisküla juurde ehitatud asumit hakanud lollidekülaks nimetama. Vaatasime seda uut külakest koos ja leidsime, et iga maja sel krunditud alal on ehitatud hästi ja hea projekti järgi. Viga on nähtav nende koosmõjus, üldises pildis – see on segapuder.

