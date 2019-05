Kevadüminal selgusid parimad maakonna solistid

Finaalvõistluse korraldaja Ester Soe nentis, et võistlus läks igati korda ja kõik osalejad pakkusid toredaid muusikalisi elamusi. “See on imeline, et juhendajad on nii tiheda laulupeoaasta sees leidnud aega ka solistidega tegeleda ja nad võistlustele tuua,” lausus ta.