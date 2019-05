Punahirv – julge paharet

Kolm vastanut märkisid, et on punahirvede eemalhoidmiseks piiranud aiamaa elektrikarjusega. See pidavat olema küll hea abinõu sigade vastu, ent punahirvi eemal ei hoidvat. Koerad ajavat punahirvele küll hirmu nahka, paraku ei piisa sellest uluki minema peletamiseks.

Enamik inimesi ei kasuta punahirvede oma maadelt eemalhoidmiseks mingeid abinõusid, vaid oma sõnul lepivad sellega, et loomad tulevad ja teevad kahju niikuinii.

Seoses oma uurimistööga otsustasin välja uurida, milline on punahirve menüü. Selleks oli mul aga tarvis uurida looma mao sisu. Sain selle võimaluse tänu mu kodukülas tegutsevale Pärsama jahiseltsile ja looma küttinud Indrek Kallasele.

Veerandsajaliitrine magu

Magu vaadates võisin tõdeda, et metsaomanikel on põhjust muretseda – on ju hirve vatsa mahutavus päris suur, umbes 25 liitrit. Minu uuritud maost saab järeldada, et perioodil, kus lund on vähe, punahirv puukoorest ega okstest väga ei toitu. Peamine toit on hiliskevadest kuni sügiseni välja hein ning puu- ja põõsavõrsed.

Väga suurel hulgal sisaldas magu tammetõrusid, mis näitab, et punahirved otsivad toidupoolise kättesaamiseks lihtsamaid viise. Tammetõrud puude all on kõige lihtsam «saak». Maos leidunud tervete metsõunte järgi võib järeldada, et punahirv on tundnud hirmu ja neelanud õunad neid puruks närimata alla, et ohupiirkonnast kiiresti kaduda. Terved kartulid näitavad aga seda, kui julged on punahirved – nad ei pelga inimestele lähemale tulla. Vähesed oksad viitasid sellele, et punahirv on õunapuid rüüstamas käinud ja seda ilmselgelt kellegi hoovis.

Selleks, et saada korralik ülevaade punahirvede toitumisharjumustest, ei piisa siiski ühe uluki mao uurimisest – tarvis on uurida vähemalt kümmet magu, et nende sisu võrrelda.

Punahirvede arvukus suureneb Saaremaal iga aastaga. Mida rohkem on Saaremaal hirvi, seda suurem on ka hävitustööde hulk ning seda kärsitumaks ja vihasemaks muutuvad jahi- ja põllumehed.