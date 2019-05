Prügimajandus kui lapitud püksitagumik

Kaupluse juures on seitse konteinerit kleebistega “Metall-, plast-, klaas-, kartong- ja muu pakend”. Ja loomulikult hoiatused, sealhulgas see, et konteineri kõrvale ei tohi jäätmekotti panna. Mida teeb aga eesrindliku mõtlemisega inimene, kui ta on tulnud kaugemalt, tahab anda oma jäätmed taaskäitlusse, ent konteiner on täis? Ta paneb oma jäätmekoti ikkagi sinna, sest arvab, et ka käitleja on huvitatud käitlusmaterjali kättesaamisest.

FOTO: Erakogu

Nii talitab ta küll vastupidiselt sildil kirjutatule, aga maalt tulnud inimene ei tea ka muud kohta, kuhu pakendid viia. Kas siis käitlejal on raske need üles korjata? Paistab, et on.

Konteinereid tühjendatakse üks kord nädalas. Võiks aga tihemini. Mis mind kirjutama sundis, oli 21. mail oma elutoaaknast nähtu, kui olin tunnistajaks Mini-Rimi juures paiknevate konteinerite tühjendamisele. Kui kott on jäänud “sisestusavasse” kinni ja konteinerist väljapoole rippuma, oleks ju loogiline, et see võetakse sealt ära ja pannakse veokisse. Ometi tõstis prügifirma töötaja, valge särgiga noormees jäätmekonteineri koos selle küljes rippuva prügikotiga rahumeeli tänavale tagasi. Ilmselt ei kuulunud selle koti äravõtmine tema tööülesannete hulka. Seesama kott rippus konteineri küljes ka järgmisel päeval, 22. mail.

Kes kontrollib?

Miks ma seda kirjutan – sellepärast, et küsida: kas keegi vallaametnikest on kontrollinud ja jälginud autosid, et need veokid ikka viivad siit kokkukogutud pakendid üleriigilisse kogumispunkti? Kas ei lähe need kusagil mujal ühte suurde kuhilasse koos muu prügiga? Praamil olen näinud küll veokeid, mis viivad olmeprügi Paikusele, aga kordagi ei ole ma näinud pakendikonteinerite sisu vedavaid autosid. Võib-olla sorteeritakse pakendijäätmed Saaremaal ning viiakse need juba sorteerituna ja kokkupressituna mandrile teise transpordiga? Keegi vallaametnikest võiks saareelanikke ka neis küsimustes valgustada.

Elan Aia tänava ja Kihelkonna maantee nurkmajas, kus on üle 60 korteri. Olen siin elanud üle 25 aasta ja selle ajaga on “prügikorraldus” muutunud umbes kümnel korral, kui mitte rohkem. Kahjuks aga mitte paremaks. Kogu aeg kirjutatakse elanikele ette kõikvõimalikke nõudeid, nagu oleksime prügikäitlusfirmadesse tööle võetud. Korteriühistu esimehe e-meilile saabub küllalt tihti pilte selle kohta, et prügikonteineris on midagi valesti, ja ähvardus suurendada tasu meie ühistu konteinerite tühjendamise eest. Kas see pildisaatja on teinud kindlaks, et vale prügi on pannud konteinerisse meie ühistu elanik? Kes annab õiguse alusetult süüdistada meid, ühistu elanikke?

Ei möödu kuud, kui ma oma rõdult ei näeks, et Aia tänavalt tagurdab meie prügikonteinerite juurde võõras auto (oma ühistu inimeste autosid ma tean), selle juht vabaneb kiiresti oma prügikottidest ja teeb minekut. Varsti aga saab ühistu esimees pildid. Pakendikonteiner pandi lukku, aga kuna sisestamiseks olev ava on väike, on selle sisestusava tihti ummistunud, kolmandik konteinerist aga tühi.