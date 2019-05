Püsielaniku soodustus vaatab põllumehest mööda

“Võiks olla ikkagi nii, et kui juba soodustus on, siis kõigile saarlastele,” lausus Lulla. Ta tõi näite, et kui tema väikeveokite kategooriasse (N1) kuuluva Isuzu D-MAXi ülevedu maksab 8,80 eurot, siis sõiduautode rühma (M1) kuuluv Toyota Land Cruiser viiakse soodustusega üle väina kaks korda odavamalt ehk 4,2 euroga.

“Kaalume ja ruumi võtame praami peal samapalju, on vaid otstarbe vahe: minul on kaubaauto ja teine on lihtsalt sõiduk,” rääkis Lulla, kelle sõnul tuleb püsielanikele mõeldud 50% soodustust kohaldada ka siinsetele ettevõtjatele. Arusaamatu on seegi, et väikeveoki ülevedu on ühes hinnas näiteks 12 meetri pikkuse haagisega, kuigi kaubamahud ja veokite mõõtmed on väga erinevad.