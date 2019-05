HOOLEKOGU: Rohu lasteaia ees on ohtlik liiklus

Rohu lasteaia hoolekogu on varemgi palunud Rohu tänavale vöötraja lähistele künnise paigaldada, kuid seni on piirdutud kiirusepiiranguga. Hoolekogu eelmisel nädalal toimunud koosoleku tulemusena läheb künniseküsimus liikluskomisjoni 5. juuni koosolekule. Asjaosalised on selle paigaldamise osas meelestatud optimistlikult.

Lasteaia direktor Anne Maripuu ütles, et olukord tänaval on tõepoolest keeruline. Tema sõnul ei ole väga halbade tagajärgedega õnnetusi õnneks juhtunud, kuid lapsed jooksevad ikkagi autode vahelt teele ja liiklus on tihe. Omavalitsus rajas kunagi sinna vöötraja, kuid seda eesmärgiga vaadata, kas see aitab. Maripuu kinnitusel eelistaks lasteaed pigem mingit tõkist.

Lasteaia hoolekogu liikme Gerda Johansoni sõnul on Rohu tänav kitsas ja autosid pargitakse mõlemale poole. Nähtavus on halb kõigil, kuid autojuhid kipuvad ikkagi kihutama. “Lapsed on ettearvamatud ning oht, et nad autode vahelt teele tormavad, on suur,” selgitas Johanson, miks hoolekogus künnis taas teemaks tõusis. Temagi ütles, et varem on kihutajaid rahustada püütud vöötraja ja kiirusepiiranguga, ent paraku need siiski ei tööta.

Liiati paistab tulevik üsna tume, kuna sinnakanti tekib ka riigigümnaasium. Naabertänaval asuvale asenduspinnale kolivad aga lähiajal Tuulte Roosi lasteaia rühmad. Seega liikluskoormuse vähenemise lootust ei ole.

Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juht Mikk Tuisk viib teema liikluskomisjoni istungile. Tuisu sõnul käib ta ka ise oma last samasse lasteaeda viimas ja kihutamist ta küll märganud ei ole. Samas on ta seda meelt, et ülekäiguraja juurde oleks künnist hea paigaldada.

Künnise paigaldamist pooldab ka Kuressaare politseijaoskonna patrullteenistuse juht Matis Sikk. “Seal on parkivaid sõidukeid ja tänavat ületavaid inimesi palju ning isegi kui kiirused pole suured, siis ohutust lisab see igal juhul,” sõnas Sikk.