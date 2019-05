Orissaare seeniorid: miks ei täideta vallavanema korraldust?

Ühtlasi tõdeb ta, et nüüd on kogu kaheksa aasta töö ja tegevus maha visatud. Seda põhjusel, et kui varem pakuti Orissaare lasteaia ühe rühma ruumides päevakeskuse teenust ja korraldati seltsidaamide koolitust, siis nüüd on tegevus peatunud. ““Tänu” vallavalitsuse ükskõiksele suhtumisele eakate elukvaliteedi parandamise tegevusse,” toob seenioride esindaja kirjas põhjuse välja.

Too lubas, et vanemaealiste tegevuseks leitakse ruumid õpilaskodu keldriruumis. Nüüd olevat aga selgunud, et Orissaare gümnaasiumi direktoril on nende ruumidega hoopis teised plaanid ning nõnda on seegi lootus luhtunud. Maaja Vabriti sõnul on nüüd vaja osapooltega kiiresti kohtuda, et see kahetsusväärne lugu ära lahendada.