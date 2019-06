JUHTKIRI: Peotunne poeb põue

Laulu- ja tantsupeo TuleTulemine annab kui teada, et peoaeg on käes. See toob tükikese pidu meie kõigi koju ja tuletab meelde, et kuu aja pärast peetakse pealinnas Eesti kõige üldrahvalikumat üritust. Pidu, mis puudutab ja kõnetab meist pea igaüht. Sellist pidu, kus vahet ei tehta ei kantidel ega seisustel.

Pidu on ukse ees. Loodetavasti sai nii mõnigi inimene TuleTulemisest hoogu, et minna pealinna peole pealtvaatajaks. Lauljatele-tantsijatele andis see tunde, et pidu on tõepoolest käes. Ehk nii mõnigi mõtles enda jaoks selgeks selle, mida see pidu tema jaoks tähendab. On see vaid tantsimine ja laulmine või midagi sellist, mis eestlasi aegade jooksul on ikka ja jälle ühendanud.