MUHU UUDISSED: Tuli tulli! Vägev olli!

Meitel oo muakondas kolm valda ja iga vallavanam sai omale koa tüki tuld! Ja kui siis meite kuori nuor dirigent Tiina ja Kallaste Joosepi Imre kukusid seda kanged laulu laulma, et "Siis kui siud meid salvavad... "! Ja kui sie tuletõrvik siis köis lauljatel käest kätte ja kui nie Talina omad paljast surusid kõikide lauljatel ja tantsijatel kätt ja! Neh, ja kui siis Leena istus mooturrata korvi ja oidis tugevaste seda tuld kindi – just nendesammate kätega, misega ta oo siis nüid juba kuustesn voastad segakuori juhatan ja õiges jaales oidn! Ja kui nie kolm mooturratast pannid paarutes minema! Neh, seda oleks ikka pidan ise nägema ja ise kuulma kua. Sie olli lihtsalt nii uhke, et seda ep oska niisammati rahvale ümber jutusta mitte.