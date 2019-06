Saarte Hääle peatoimetaja kohtus meediatippudega

Kolmepäevase konverentsi kõige huvitavam osa puudutas Siineri jaoks USA trende. Põhjus lihtne – aeg on näidanud, et need jõuavad väikese viivitusega alati ka meile. “Peamine teema oli loomulikult sama, mis meil siin – kuidas internetis uudist müüa,” ütles Siiner. Sel teemal peatus tema sõnul konverentsil ka Mark Thompson, New York Times Company president ja tegevjuht.

“Kuna NYT on hetkel selles valdkonnas absoluutne liider, omades üle 10 miljoni digitellija, siis oli tema seisukohtade kuulamine eriti oodatud,” nentis Siiner. “Thompson tõdes, et nende saladus on kvaliteetne sisu. Lisaks lõputud katsetamised ja ebaõnnestumised, millest on alati midagi õppida.”

Siineri sõnul oli konverentsil ka sootuks teistsuguseid näiteid. The Guardian’i digimüügitulu direktor Juliette Laborie andis ülevaate hoopis vastupidisest strateegiast. Nimelt on nende uudised jätkuvalt tasuta loetavad. “Nende idee seisneb n-ö ühise osaga gruppide kaasamises ja nende liikmetelt liikmemaksu palumises,” selgitas Siiner. “See idee on hetkel vägagi hästi lennanud ja kaasatud on üle miljoni liikme, kes teevad igakuiseid makseid.”

Eestit nendesse raamidesse paigutada, millest Glasgow´s toimunud konverentsil räägiti, on Siineri hinnangul samas üsna keeruline. “Mul isiklikult on tunne, et meie väljaannete kasutatavad mudelid ei ole nii detailideni viimistletud, kui võiks,” arutles Saarte Hääle peatoimetaja. “Siin mängib loomulikult olulist rolli ka meie väiksus. Meie kohalikud lehed lihtsalt ei oma selliseid ressursse analoogsete arenduste jaoks.”

Saarte Hääl kavatseb tema sõnul aga konverentsil kuuldust oma järeldused teha ja osa ideid on juba ka töös. “Kuupäevi ei julge lubada, aga loodetavasti saame juba sellel aastal on esimesed lihtsamad lahendused lugejateni tuua,” avaldas Siiner.