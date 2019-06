VALDEK KRAUS: Appi, Kuressaaret vägistatakse!

Saarte Hääle 8. juuni esilehelt võis lugeda, et Kuressaare kesklinna kiirusepiirangut eiravad pea kõik sõidukijuhid. Edaspidises tekstis tõestatakse seda ka arvudega. No küll need on ikka ühed hirmsad inimesed, kuna ei täida liiklusmärkide nõudeid.

Iga liiklusmärgi paigutamise või tänavale liiklust reguleeriva joone tõmbamise aluseks on mingi õigusakt. Paraku on nii, et juba muistsed roomlased teadsid mitu tuhat aastat tagasi, et iga õigusakt peab vastama vähemalt viiele tingimusele ning kui õigusakti vastuvõtmisel eiratakse kas või ühte neist, siis see toimima ei hakka. Tingimused on järgmised: õigusakt peab olema vajalik ja see vajadus peab olema põhjendatud, peab olema täitjale arusaadav, üheselt tõlgendatav, kontrollitav ja reaalselt täidetav.

Piirang ei toimi

Kuna antud juhul ei pidanud piirangust kinni üle kaheksakümne protsendi juhtidest, on piirangu rakendamisel järelikult tehtud mingi viga. Vähese kontrolli süüks seda minu arvates küll ei maksa ajada. Liiklus on nii mahukas tegevus, et seda lauskontrolliga toimimas hoida ei saa. Ühiskond ei oleks suuteline sellist kontrolli mahtu kinni maksma. Liiklus peab olema korraldatud nii, et piisab pistelistest kontrollimistest. Jätan liikluskomisjoni liikmetele ja lugejatele endile otsustada, millise tingimuse täitmisega antud juhul probleeme on.

Samas kirjutises on juttu ka kesklinna liikluse tulevikust. Minu arvates on see väga nutune. Tegelikult jagatakse Kuressaare kaheks – ida- ja läänelinnaosaks, sest küllaltki pikk 10 km/h piirangu ala ja sama ulatuslik jalutamispiirkond on liiga tülikad ja ohtlikud, et sinna sõidukiga tikkuda. Kõige selle planeerimisel ei ole arvestatud liikluses kehtiva rusikareegliga: mida aeglasem on sõidukite liikumiskiirus, seda hooletumad on jalakäijad.

Mõni aasta tagasi, kui kesklinnas autoliiklust veel salliti, jäi pargi poolt tulles minu ees sõitnud auto jalakäijale tee andmiseks maavalitsuse maja ees seisma, kui üks mobiilistunud ja ülekäigurada eirav jalakäija torkas mobiili auto aknasse ja seda koguni vasakult poolt. Me ei kujuta veel praegu ette, milliseid õnnetusi võib juhtuma hakata, kui kogu kesklinn muudetakse ülekäigurajaks, kus igaüks võib sulle varbad ratta alla pista. Mina küll sellesse piirkonda autoga nina ei pista ja arvan, et selliseid on ka teisi.