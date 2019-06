Veised taastavad Sepamaa lahe ääres Abruka vaadet

Sepamaa lahe ääres karjatatava maa üks omanikest Kaie Rõõm-Laanet ütles, et aastatega kinnikasvanud rannaalal avatuse saavutamiseks pole kariloomadest paremat abimeest. “Nähes, kui kauniks on loomad söönud Kasti lahe rannaääred, hakkasime naabritega otsima kontakte loomakasvatajatega, et nad oma hoolealused ka meie maadele tooksid,” rääkis Rõõm-Laanet.

Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm on öelnud, et Sepamaa lahe ääres oleks karjamaade taastamiseks potentsiaali ka lennujaama taga lahe läänekaldal asuvatel aladel. “Me pole selleni lihtsalt veel jõudnud,” sõnas Holm.

Mida kasulikku rannaalade karjatamine annab?

Karjatamise tulemusena kujuneb (või taastub) rannakarjamaadel liigirohke ja tugev rohukamar. Võimust ei saa võtta dominantsed taimeliigid. Kulu ei tekigi või tallatakse multšiks, mis soodustab taimede kasvu, ühtlustades mulla niiskus- ja temperatuurirežiimi. Tihe pinnas hoiab omakorda mulda kinni ega lase sel erosiooniga veekogudesse kanduda. Eriti suur on kariloomade roll vee puhastajana ajuti üleujutatavatel märgaladel ja tagamaks ka veepuhastuse režiimi. Tulemusena paranevad rannakalade elutingimused, mis tõstab nende arvukust jne. Hooldatud rannaalad on ajutiseks peatuspaigaks ka rändlindudele, mis peaks omakorda vähendama survet orasepõldudele.

Me keskendume eelkõige veisele, kuid see ei tähenda, et tulevikus ei võiks kaasata ka teisi loomaliike, nagu lambad, hobused. Just erinevate liikide koos karjatamine võimaldab karjamaid kõige ühtlasemalt ära kasutada. See vähendab ka siseparasiitide levikut.

Kaido Kaasik, Tuule Grupi põllumajandusosakonna juhataja