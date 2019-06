VASTULAUSE: Valimisliidu Saarlane hämarad ja seljatagused otsused ärklitoas

“12. juuni Saarte Häälest võib lugeda valimisliidu Saarlane “vangerdustest” Kuressaare haigla nõukogus.

Mina ei pea korrektseks sellist käitumist, kus otsused tehakse selja taga, puudutatud isikut ei informeerita ning ta peab lugema infot meediast. Valimisliit Saarlane on siinkohal oluliselt vastuollu läinud hea tavaga.

Valimisliidu Saarlane esimehe Vello Runthali põhjendused “vangerduseks” ei ole tõesed ning on eksitavad. Nimelt ei ole ma vahepeal astunud Eesti Keskerakonda. Olin Eesti Keskerakonna liige ajal, mil liitusin valimisliit Saarlasega. Eesti Keskerakond ei pidanud eetiliselt korrektseks, et nende liikmed kandideerivad valimistel valimisliidu nimekirjas ning seetõttu arvati mind erakonnast välja. Tänaseks olen Keskerakonna ridades tagasi ja olukord on täpselt sama, kui liitudes valimisliit Saarlasega. Seega Runthali väide, justkui oleksin vahepeal astunud Eesti Keskerakonda, ei ole tõene ning soovitud “vangerdust” tehes ei saa valimisliit Saarlane sellele põhjendusele tugineda. Siinkohal jääb minu jaoks õhku küsimus, miks sobisin valimisliit Saarlasele nendega liitudes, kui olin Eesti Keskerakonna liige, ning nüüd on minu Keskerakonna liikmeks olemine valimisliidule vastukarva.

Isegi kui Valimisliit Saarlane saaks oma “vangerduses” tugineda faktile, et olen vahepeal astunud Keskerakonda, jääb taas õhku küsimus, miks valimisliit läheb vastuollu oma peamise põhimõttega, et valimisliiduga liitudes ei ole oluline isiku kuuluvus mõnda Eesti erakonda.

Lugedes “vangerdusest”, jääb valimisliidust hale ja alatu maiguga mulje.”

Lisaks võib lugeda, et Runthal eeldab mingil põhjusel, et praegune haigla nõukogu justkui ei toimi. Siinkohal jääb arusaamatuks, miks on Runthal sellisele seisukohale asunud. Kas ta tahab öelduga väita, et Keskerakonda kuuluv isik teeb vähem tööd haigla nõukogus kui valimisliitu Saarlane kuuluv isik? Või et Keskerakond ei ole tõsiselt võetav erakond Eestis, kus liikmeteks on isikud, kes ei tee tööd?

Küsin: kas “vangerdus” soovitakse teha seetõttu, et Eesti Keskerakonna liige Kuressaare haigla nõukogust eemaldada?