REPLIIK: Muutuma peab kogu süsteem!

Kaasava hariduse filosoofia on ju iseenesest hea, kuidas seda aga ellu rakendada? Kuidas teha nii, et süsteem, kus erivajadusega lapsed ja tavaõpilased koos õpivad, toimiks edukalt? Kui eesmärk on tõepoolest 100 protsenti kaasamine, tähendab see, et muutuma peaks ka süsteem.