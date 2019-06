JUHTKIRI: Koos läbi elu

Seda enam rõõmustab teadmine, et leidub rahus ja üksmeeles elavaid paare, kes on jäänud läbi aastakümnete teineteise kõrvale, parematel ja halvematel aegadel. On neid, kes on kulgenud teineteise kõrval rahulikult läbi elu, teised aga võiksid oma teekonna kohta öelda, et koos on sada puuda soola ära söödud, läbi tule ja vee mindud.